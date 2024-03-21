Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

2013 yılında ekrana atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Üniversite öğrencisi olan Şeyma Özin, 1 milyonluk soruya ulaşan ilk yarışmacı oldu. İlk 1 milyonluk soru Heredot'tan geldi.

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?

A: Ver

B: Anne

C: Ekmek

D: Su



Doğru Cevap: C: Ekmek