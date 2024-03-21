Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
22:27
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!
ATV ekranlarının beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz hafta izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Berk Göktaş, büyük ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını yarışma tarihine yazdıracak. Yarışmacı geçtiğimiz günlerde TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İzleyicilerin takdirini kazanan yarışmacının ardından yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı kazanan isimler merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran milyonluk sorular ve o soruların cevapları!