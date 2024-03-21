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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:27

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

ATV ekranlarının beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, geçtiğimiz hafta izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Berk Göktaş, büyük ödüllü soruyu 7'nci kez açtırarak adını yarışma tarihine yazdıracak. Yarışmacı geçtiğimiz günlerde TBMM ile ilgili soruya doğru cevap vererek 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. İzleyicilerin takdirini kazanan yarışmacının ardından yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı kazanan isimler merak edildi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran milyonluk sorular ve o soruların cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta başarılı performanslar ekranlarda izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

BU HAFTA 5 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRACAK!

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. TBMM sorusuna doğru cevap veren yarışmacı bu hafta büyük ödül olan 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

İzleyicilerin takdirini kazanan yarışmacının ardından yarışmada 1 milyon TL'lik soruya yanıt verme hakkı kazanan isimler merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran milyonluk sorular ve o soruların cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar! Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk sorular ve cevapları!

2013 yılında ekrana atv'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. Üniversite öğrencisi olan Şeyma Özin, 1 milyonluk soruya ulaşan ilk yarışmacı oldu. İlk 1 milyonluk soru Heredot'tan geldi.

Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söylediği ilk kelime nedir?
A: Ver
B: Anne
C: Ekmek
D: Su

Doğru Cevap: C: Ekmek

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