’Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisi Derviş İmirzalıoğlu’nu görenler ‘Hangisi Kenan’ diye sordu!

Giriş Tarihi: 02.04.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 07:06

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle takdir ediliyor. Mayıs 2022'de ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ilgi ile takip ediliyor. Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...