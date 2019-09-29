Kimse Bilmez’in Uygar’ı Engin Hepileri’nin eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'de heyecan bu hafta da dorukta. Uygar'ın tehlikeli planı, 15. bölümünde izleyenleri ekrana kilitleyecek. Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Kimse Bilmez'in Uygar'ı Engin Hepileri, dizideki performansıyla herkesi etkiliyor. Başarılı oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini kazanan ünlü oyuncunun gerçek hayatı da merak konusu oluyor. Engin Hepileri, kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci ile 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Beyza Şekerci-Engin Hepileri çiftinin oğulları Can ise ekim ayında dünyaya gelmişti. İşte Engin Hepileri'nin eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri…