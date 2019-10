Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı! Aleyna Solaker'in cesur pozları sosyal medyayı karıştırdı...

Atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler'de izlediğimiz 5 can arkadaşı canlandıran genç oyuncular şimdi ne yapıyor? Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler'in genç oyuncu kadrosu başarılı oyunculukları ile izleyiciden tam not almıştı. Kırgın Çiçekler biteli çok oldu ama genç oyuncuları hala konuşuluyor. Sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker de bunlardan biri. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlar ve yaşında ilerlemesi ile dizideki halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker şimdilerde 24 yaşında. Gayri meşru olduğu gerekçesiyle annesi tarafından yetimhaneye verilen Meral olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Aleyna Solaker, dizideki performansının yanı sıra büyüleyici sesiyle de Türk halkının hayranlığını kazandı.Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen cesur pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Aleyna Solaker değişimi ile beğeni topluyor. İşte Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...