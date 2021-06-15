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Haberler Galeri Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu
Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:00

Kırgın Çiçeklerin yıldızı 'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteri ile yıldızı parlayan 'ın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Aslan ilgi odağı oldu. Gökçe Akyıldız oğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteri ile ünlenen oyuncu , 2017 yılında ile nikah masasına oturmuştu.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

Geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Akyıldız ve Özyurt'un, oğulları Ömer Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

ÖMER ASLAN 3 YAŞINDA

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun oğlu birkaç ay önce 3 yaşına bastı.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

oğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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