Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:57Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:00
Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu
'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın Mustafa Özyurt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Aslan ilgi odağı oldu. Gökçe Akyıldız oğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 28 yaşındaki oyuncu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları.