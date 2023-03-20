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Haberler Galeri Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu
Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 13:49

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın Mustafa Özyurt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Aslan 5 yaşına bastı. Gökçe Akyıldız oğlunun doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 30 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Ömer'imin 5. Yaşını kutladık. Duygularımı buraya yazmak çok zor iyi ki…" notunu düştü. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları…

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile ünlenen oyuncu Gökçe Akyıldız, 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

Geçtiğimiz yıllarda yollarını ayıran Akyıldız ve Özyurt'un, oğulları Ömer Aslan sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

ÖMER ASLAN 5 YAŞINDA

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 30 yaşındaki oyuncunun oğlu birkaç ay önce 5 yaşına bastı.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

Gökçe Akyıldız oğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız’ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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