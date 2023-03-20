Giriş Tarihi: 20.03.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 13:49

Kırgın Çiçeklerin yıldızı Gökçe Akyıldız'ın oğlu Ömer ilgi odağı oldu! Sosyal medya anne ve oğulun şirinliğini konuştu

'Kırgın Çiçekler' dizisinde canlandırdığı 'Songül' karakteri ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız'ın Mustafa Özyurt ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer Aslan 5 yaşına bastı. Gökçe Akyıldız oğlunun doğum günü fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oğlu ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlayan 30 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Ömer'imin 5. Yaşını kutladık. Duygularımı buraya yazmak çok zor iyi ki…" notunu düştü. İşte Gökçe Akyıldız ve oğlu Ömer'in bir birinden şirin fotoğrafları…