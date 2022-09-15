Giriş Tarihi: 15.09.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 13:36

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın güzel eşi ilgi odağı oldu! Bakın eşi kim çıktı!

Son olarak Kırmızı Oda diziyle ekranlarda boy gösteren Erkan Petekkaya, Delikanlı Sadi karakteri ile büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığı ile de dikkat çeken Erkan Petekkaya Delikanlı Sadi rolüyle gönüllere taht kurmuştu. Erkan Petekkaya, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor. Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor. Evliliklerinde 18 yılı geride bırakan Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya güzelliğiyle de övgüleri topluyor. İşte Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya ile aşk pozları...