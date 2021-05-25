Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! "Tam babasının oğlu"
Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:41

'nın 'si 'nın oğlu ilgi odağı oldu! "Tam babasının oğlu"

Son olarak dizisindeki karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu 'nın oğlu sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. 'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi 'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Erkan Petekkaya'nın oğlu ile paylaşımlarını görenler "Tam babasının oğlu" demeden edemedi. İşte ...

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu

Son olarak dizisindeki karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu 'nın oğlu sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu

'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi 'ta izlediğimiz oyuncu 'nın, ile evliliğinden olan oğlu , babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu

'nın oğlu ile paylaşımlarını görenler "Tam babasının oğlu" demeden edemedi.

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu

İşte 'nın 'si 'nın oğlu ...

Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA