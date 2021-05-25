Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu ilgi odağı oldu! Tam babasının oğlu

Son olarak Kırmızı Oda dizisindeki Delikanlı Sadi karakteri ile gönülleri fetheden yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Gel Dese Aşk'ta izlediğimiz oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Didem Petekkaya ile evliliğinden olan oğlu Cem Cano, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Erkan Petekkaya'nın oğlu ile paylaşımlarını görenler 'Tam babasının oğlu' demeden edemedi. İşte Kırmızı Oda'nın Delikanlı Sadi'si Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano... Ünlülerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik...