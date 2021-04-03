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Haberler Galeri ‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:59

’nın ’si ’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o edildi!

En son diziyle ekranlarda boy gösteren , uzun bir süreden sonra '' dizisi ile karşımıza çıktı. karakteriyle gönüllere taht kuran Erkan Petekkaya sosyal medyada oldu. Oğlu ve eşi ile gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu Erkan Petekkaya, paylaşımlarıyla da büyük beğeni alıyor. Paylaşımlarını ilgi ile takip eden hayranları Erkan Petekkaya'nın en çok yaşını etti. İşte Erkan Petekkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin yaşlarını sizler için derledik …

‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!

'Aynalı Tahir' dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi ile popülerliğini arttıran son olarak karşımıza '' dizisiyle çıktı.

‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!

karakteriyle gönüllere taht kuran sosyal medyada oldu.

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‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!

Ünlü oyuncu, ailesiyle sık sık sosyal medyadan fotoğraflar paylaşıyor.

‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!

Örnek evliliğiyle hayranlarının her zaman takdirini alan 'nın eşi 'yı gören takipçileri ikilinin çok yakıştığını ve çok beğendiklerini dile getiriyor.

‘Kırmızı Oda’nın Sadi’si Erkan Petekkaya’nın yaşını biliyor musunuz? Sosyal medyada en çok o merak edildi!

Oğlu ve eşi ile gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden yakışıklı oyuncu , paylaşımlarıyla da büyük beğeni alıyor.

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