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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan'ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?
Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:50

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan'ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Akşın' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, "Masumiyet" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken, şimdilerde de Kırmızı Oda'nın Süveyda'sını canlandıran genç oyuncu İlayda Alişan, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizi aşkı Serkay Tütüncü ile yollarını ayıran İlayda Alişan'ın, yıllar önce çekilen bir karesi gündem oldu. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Alişan'a, "estetik güzeli mi?" yorumları yağdı. İşte İlayda Alişan'ın inanılmaz değişimi...

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

Geçtiğimiz yıllarda "Çukur" dizisinde canlandırdığı 'Akşın' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran İlayda Alişan, "Masumiyet"te sergilediği performansla da dikkat çekmişti.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

Şimdilerde "Kırmızı Oda" dizisinde Süveyda karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla gündeme geldi.

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Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

Ünlü oyuncunun sosyal medyada gündem olan fotoğrafı beraberinde estetik iddialarını da getirdi.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve çok değiştiğini savundu.

Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan’ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?

Ancak bir kısmı Alişan'ın hiç değişmediğini söyledi.

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