Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:50
Kırmızı Oda’nın Süveyda’sı İlayda Alişan'ın yıllar önceki fotoğrafı gündem oldu! İlayda Alişan estetik güzeli mi?
"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Akşın' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, "Masumiyet" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken, şimdilerde de Kırmızı Oda'nın Süveyda'sını canlandıran genç oyuncu İlayda Alişan, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde dizi aşkı Serkay Tütüncü ile yollarını ayıran İlayda Alişan'ın, yıllar önce çekilen bir karesi gündem oldu. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Alişan'a, "estetik güzeli mi?" yorumları yağdı. İşte İlayda Alişan'ın inanılmaz değişimi...