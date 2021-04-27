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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:47

’nın yıldızı sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!

İlk olarak dizisiyle ekrana gelen ve dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle tanınırlığı artan , son yıllarda yaptığı işlerle hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor. dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu Binnur Kaya, son ayların en çok konuşulan isimleri arasında. Ekranda görünenin aksine utangaç ve mahçup karakteriyle bilinen Binnur Kaya, şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterine hayat veriyor. Herkesin en az bir karakterini severek izlediği Binnur Kaya'nın çocukluk ve ergenlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!

dizisiyle ekrana gelen başarılı oyuncu , son ayların en çok konuşulan isimleri arasında. 7'den 70'e herkesin severek izlediği usta oyuncunun çocukluk ve üniversite yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!

İlk olarak dizisiyle ekrana gelen ve dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle tanınırlığı artan , son yıllarda yaptığı işlerle hayran kitlesini genişletmeye devam ediyor.

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Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!

Ekranda görünenin aksine utangaç ve mahçup karakteriyle bilinen , şimdilerde dizisinde canlandırdığı karakterine hayat veriyor.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!

Herkesin en az bir karakterini severek izlediği 'nın çocukluk ve ergenlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Kırmızı Oda’nın yıldızı Binnur Kaya sosyal medyayı salladı! Şimdi herkes onu konuşuyor!
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