Kirpiğinin gölgesine kadar güzeldi... Belgin Doruk'un Küçük Hanımefendi olarak başlayan hayatı acılar içinde son buldu!

Yeşilçam'ın Küçük Hanımefendi'si lakaplı Belgin Doruk ölümünün 26. yılında anıldı. Türk sinemasının benli güzeli Belgin Doruk'un acılar içinde son bulan hayatı yeniden gündeme geldi. Görüntüsüyle, incecik topuklu ayakkabıları, kabarık etekleri, gösterişli siyah saçları ve çekik gözleriyle bir zamanlar milyonlarca Türk kadınının görüntüsünü taklit etmeye çalıştığı bir yıldızdı Belgin Doruk. Ayhan Işık ile yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan, birçok filmde birlikte oynadığı Zeki Müren'in "Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel" diye tanımladığı Belgin Doruk'un ölümü son derece trajik olmuştu. İşte Belgin Doruk'un hayat hikayesi...