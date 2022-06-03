Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

Seda Akgül'ün sunduğu bir döneme damga vuran izdivaç yarışması Kısmetse Olur'un gelin adayları oldukça konuşulmuştu. Özellikle programda Gökhan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan iddialı yarışmacı Rabia Karaca, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Fenomen gelin adayı Rabia Karaca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.