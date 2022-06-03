Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:00
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
08:22
Kısmetse Olur'un Rabia'sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!
2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damga vurmuştu. Programda Gökhan Sara ile yaşadığı aşkla tanınan, 1994 doğumlu Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Rabia Karaca, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Rabia Karaca'nın görenleri şaşkına çeviren değişimi...