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Haberler Galeri Kısmetse Olur'un Rabia'sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!
Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 08:22

Kısmetse Olur'un Rabia'sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damga vurmuştu. Programda Gökhan Sara ile yaşadığı aşkla tanınan, 1994 doğumlu Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. Rabia Karaca, geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. Yarışmanın ardından oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte Rabia Karaca'nın görenleri şaşkına çeviren değişimi...

Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

Seda Akgül'ün sunduğu bir döneme damga vuran izdivaç yarışması Kısmetse Olur'un gelin adayları oldukça konuşulmuştu. Özellikle programda Gökhan ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan iddialı yarışmacı Rabia Karaca, şimdilerde geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Fenomen gelin adayı Rabia Karaca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

Programda Gökhan ile yaşadığı gelgitli ilişkisiyle oldukça konuşulan Rabia, geçirdiği estetik operasyonlarıyla ağızları açık bıraktı.

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Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

Rabia Karaca, Gökhan Sara ile ilişkilerine son noktayı koymuştu.

Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

İşte Kısmetse Olur Rabia'nın son hali...

Kısmetse Olur’un Rabia’sı estetikli haliyle dudak uçuklattı! Eski halinden eser yok!

Kısmetse Olur'un iddialı gelin adayı Rabia Karaca, inanılmaz değişimiyle akılları aldı.

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