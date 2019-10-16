Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Geçtiğimiz günlerde Başak Dizer ile evli ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un adı tanıtım yüzü olduğu firmanın reklamlarından beraber yer aldığı Victoria's Secret modeli Sara Sampaio ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu iddiaların asla gerçeği yansıtmadıklarını açıklamışlardı. Kıvanç Tatlıtuğ ile adı anılan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio bu haberlerden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. Dünyaca ünlü model Sara Sampaio'nun özellikle sevgilisi olup olmadığı çok merak edildi. 27 yaşındaki güzel model Sara Sampaio 2015 yılından bu yana milyarder yatırımcı Oliver Ripley ile birlikte. İşte belki de adının Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk dedikodularına karıştığını bile bilmeyen Victoria's Secret modeli Sara Sampaio ve sevgilisi Oliver Ripley...