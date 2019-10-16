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  • Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Kıvanç ile iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi ...

Geçtiğimiz günlerde ile evli ünlü oyuncu 'un adı tanıtım yüzü olduğu firmanın reklamlarından beraber yer aldığı Victoria's Secret modeli ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu iddiaların asla gerçeği yansıtmadıklarını açıklamışlardı. Kıvanç Tatlıtuğ ile adı anılan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio bu haberlerden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. Dünyaca ünlü model Sara Sampaio'nun özellikle sevgilisi olup olmadığı çok merak edildi. 27 yaşındaki güzel model Sara Sampaio 2015 yılından bu yana milyarder yatırımcı ile birlikte. İşte belki de adının Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk dedikodularına karıştığını bile bilmeyen Victoria's Secret modeli Sara Sampaio ve sevgilisi Oliver Ripley...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 15:27
Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Geçtiğimiz günlerde ile evli ünlü oyuncu 'un adı tanıtım yüzü olduğu firmanın reklamlarından beraber yer aldığı Victoria's Secret modeli ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer bu iddiaların asla gerçeği yansıtmadıklarını açıklamışlardı. Kıvanç Tatlıtuğ ile adı anılan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio bu haberlerden sonra internette en çok aratılan isimlerden oldu. Dünyaca ünlü model Sara Sampaio'nun özellikle sevgilisi olup olmadığı çok merak edildi. 27 yaşındaki güzel model Sara Sampaio 2015 yılından bu yana milyarder yatırımcı ile birlikte. İşte belki de adının Kıvanç Tatlıtuğ ile aşk dedikodularına karıştığını bile bilmeyen Victoria's Secret modeli Sara Sampaio ve sevgilisi Oliver Ripley...

Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

eşi 'i aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir magazin programında ele alınan ihanet iddiasına konu olan isimler Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret meleği 'ydu. Victoria's Secret meleği Sara Sampaio ile kaçamak yaptığı söylentisi yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u çok kızdırdı.

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Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

'HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL'

İddialara göre; 2013'te reklam filminde rol aldığı Victoria's Secret meleği ile 'i aldatmıştı. Ancak kısa sürede çiftten açıklama geldi. 2. sayfa programında aktarılanlara göre:

"Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Şok içerisinde kaldık bunları duyunca. "

Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından "Zira hiçbir belge ve delil olmadan medya aracılığıyla evliliğime dair gerçek olmayan söylemleri kabul edemem..." sözlerinin bulunduğu uzun bir açıklamada bulundu.

Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

"Victoria's Secret meleği" olarak tanınan 'nun bu iddialardan haberi var mı bilinmez ancak Portekizli model uzun bir süredir ile aşk yaşıyor.

Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Peki kim bu Sampaio'nun kalbini çalan , gelin bir bakalım.

Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Onlar 2015 yılından bu yana hiç eksilmeyen bir aşk yaşıyorlar. Birlikte oldukları her an etraflarına hem mutluluk hem de sevgi aşılıyorlar. Peki onların tek özelliği bu mu?

Kıvanç ile Sara Sampaio iddiasının ardından merak konusu oldu... İşte Victoria's Secret modeli Sara Sampaio'nun sevgilisi Oliver Ripley...

Elbette değil! Portekizli model ile 2015 yılından bu yana birlikte olduğu milyarder yatırımcı 'in tek önemli özelliği bu değil.

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