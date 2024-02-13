Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
22:32
Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ünlü isim şimdilerde yepyeni bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisi biter bitmez imajını tazeledi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o herkesi şaşırtan yeni imajı!