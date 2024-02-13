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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 22:32

Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ünlü isim şimdilerde yepyeni bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisi biter bitmez imajını tazeledi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o herkesi şaşırtan yeni imajı!

Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu şimdilerde yepyeni bir haberle gündemde!

Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

İMAJ TAZELEDİ!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'Aile' dizisi biter bitmez imajını tazeledi.

Kıvanç Tatlıtuğ dizisi biter bitmez imaj yeniledi! Kıvanç Tatlıtuğ’u görenler tanıyamadı!

İŞTE KIVANÇ TATLITUĞ'UN YENİ İMAJI!

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un o herkesi şaşırtan yeni imajı!

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