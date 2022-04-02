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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:54

Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Ünlü çift bebeklerinin ismine karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Eskiden yer aldığı diziden esinlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'im bebeklerinin ismi bakın ne olacak? İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin ismi...

Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Ünlü çift bebeklerinin ismine karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Eskiden yer aldığı diziden esinlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'im bebeklerinin ismi bakın ne olacak? İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin ismi...

Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

"BEBEĞİM"
Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına Kurt adını verecek.

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