Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi belli oldu!

Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.