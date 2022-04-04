Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluna koyacağı isim şaşırttı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer bebeklerinin ismi bakın ne oldu!

Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:27
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:28
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'e şimdilerde teklif yağıyor. Son olarak Başak Dizer'in, bebeğiyle reklam filmlerinde rol alması için bir mobilya firmasından teklif aldığı iddia edilmişti. Hamileliğin çok yakıştırıldığı Başak Dizer karnı burnunda pozları ile sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Ünlü çift bebeklerinin ismine karar verdi. Kıvanç Tatlıtuğ oğluna koyacağı isimle şaşırttı! Eskiden yer aldığı diziden esinlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'im bebeklerinin ismi bakın ne olacak? İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in bebeklerinin ismi...