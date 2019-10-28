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  • Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

Twitter'da oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

Yakışıklı oyuncu yeni yaşını kutluyor. Ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'a hayranları tarafından gelen 'iyiki doğdun' mesajları gündeme bomba gibi oturdu. Sosyal medyada 3 milyona yakın takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ 2002 yılında of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş'te oynadığı Mehmet karakteriyle adından söz ettiren Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 gibi yapımlarda yer aldı. Asıl çıkışını ise Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu ile yaptı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. Kariyerine modellik yaparak başlayan Kıvanç Tatlıtuğ son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında. sebebiyle romantik bir tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve çifti, önce Paris'e, oradan 'ya geçti. 42 yaşındaki Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a 50 bin TL değerinde saat hediye etti. Hayranlarının unutmadığı Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyadan doğum günü mesajları yağdı. Çok uzun yıllardır tanıdığımız Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşını duyanlar ise çok şaşırdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:13
Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

Yakışıklı oyuncu yeni yaşını kutluyor. Ünü ülke sınırlarını aşan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da oldu. Kıvanç Tatlıtuğ'a hayranları tarafından gelen 'iyiki doğdun' mesajları gündeme bomba gibi oturdu. Sosyal medyada 3 milyona yakın takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ 2002 yılında of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş'te oynadığı Mehmet karakteriyle adından söz ettiren Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil ve Amerikalılar Karadeniz'de 2 gibi yapımlarda yer aldı. Asıl çıkışını ise Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu ile yaptı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. Kariyerine modellik yaparak başlayan Kıvanç Tatlıtuğ son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında. sebebiyle romantik bir tatile çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ve çifti, önce Paris'e, oradan 'ya geçti. 42 yaşındaki Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a 50 bin TL değerinde saat hediye etti. Hayranlarının unutmadığı Kıvanç Tatlıtuğ'a sosyal medyadan doğum günü mesajları yağdı. Çok uzun yıllardır tanıdığımız Kıvanç Tatlıtuğ'un yaşını duyanlar ise çok şaşırdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...
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Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...
Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter'da TT oldu! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkındaki gerçeği duyan çok şaşırdı...
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