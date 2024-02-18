Giriş Tarihi: 18.02.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
20:59
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ünlü oyuncu eşi ile birlikte Paris'e gitti. Arkadaşları ve ailesiyle tatil kaçamağı yapan çiftten Başak Dizer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çift, bu kez Kurt Efe'yle pozlarını paylaştı. Fotoğraflarda Başak Dizer'in oğlunun elini bir an olsun bırakmadığı görüldü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den aile pozu!