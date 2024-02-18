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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!
Giriş Tarihi: 18.02.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 20:59

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılarıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ünlü oyuncu eşi ile birlikte Paris'e gitti. Arkadaşları ve ailesiyle tatil kaçamağı yapan çiftten Başak Dizer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çift, bu kez Kurt Efe'yle pozlarını paylaştı. Fotoğraflarda Başak Dizer'in oğlunun elini bir an olsun bırakmadığı görüldü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'den aile pozu!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla değil, aile yaşantısıyla da merak edilen ünlüler arasında!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

PAYLAŞIMLARIYLA İLGİ ODAĞI OLUYOR

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

DİNLENMEK İÇİN PARİS'İ TERCİH ETTİ

Dizisi biter bitmez önce bıyıklı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu, dinlenmek için arkadaşları ve ailesiyle birlikte Paris'i tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

ADINDAN SÖZ ETTİREN PARİS PAYLAŞIMLARI

Ünlü çiftten Başak Dizer, Paris paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den Kurt Efe’li aile pozu! Başak Dizer oğlunun elini bir an olsun bırakmadı!

MUTLU AİLE POZLARI!

Dizer, bugün oğlu ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ'la mutlu aile pozunu paylaştı.

"KALBİMİ ÇARPTIRAN ANLAR"

Dizer paylaşımının altına ise, "Kalbimi çarptıran anlar" notunu ekledi.

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