Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:44

Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

Aile dizisinin yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile hayranlarını coşturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile her anı büyük ilgi görüyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin yeni pozu...

Kıvanç Tatlıtuğ’a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı...

Kıvanç Tatlıtuğ’a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ’a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un son olarak oğlu Kurt Efe ile yeni karesi beğeni topladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin yeni pozu...

Kıvanç Tatlıtuğ’a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor.

SON DAKİKA