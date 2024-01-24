Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
16:44
Kıvanç Tatlıtuğ'a babalık da çok yakıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan altın saçlı oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım!
Aile dizisinin yakışıklısı Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile hayranlarını coşturdu! Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yeni karesine beğeni ve yorum yağdı. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşadı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Babalığın çok yakıştırıldığı Kıvanç Tatlıtuğ'un altın saçlı oğlu Kurt Efe ile her anı büyük ilgi görüyor. İşte Aile'nin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin yeni pozu...