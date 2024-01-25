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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:01

Kıvanç Tatlıtuğ'dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de kariyeri ile adından söz ettiriyor. Başak Dizer'le 2016 yılında hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşamıştı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki magazin sayfalarında paylaşılan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başar Dizer'den ayrılıyor. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ’dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Aile hayatı ile sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! Tebrikler şimdi boşanabilirim”

İddialara göre, Aile dizinde başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yakınlaşmasından Başak Dizer rahatsız oluyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Tatlıtuğ'un ise bu konuda eşine söz verdiği ve yakınlaşmayacağını söylediği öne sürüldü. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ yapım ekibinden bombayı aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Tatlıtuğ, Sarıkaya ile yakınlaştığı bir sahneyi oynadı. Ancak oyuncu Tatlıtuğ yapım ekibinden bu sahnenin yayınlanmamasını istedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! Tebrikler şimdi boşanabilirim”

Ancak sahnenin sosyal medyada paylaşıldığı ve Tatlıtuğ'un paylaşımları gördüğü ileri sürüldü.

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