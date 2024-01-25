Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:01
Kıvanç Tatlıtuğ'dan boşanma açıklaması! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”
Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de kariyeri ile adından söz ettiriyor. Başak Dizer'le 2016 yılında hayatını birleştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile baba olmanın sevincini yaşamıştı. Başarılı projelerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, aile yaşantısı ile de hayranlardan övgü topluyor. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Sosyal medyadaki magazin sayfalarında paylaşılan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başar Dizer'den ayrılıyor. İşte detaylar...