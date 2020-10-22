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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

'dan eşi ile ! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Yakışıklı oyuncu eşi ile 'e gitti Bir Denizaltı Hikayesi'nde başrol oynayacak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çekimler öncesinde tatile çıktı. Sonbaharın keyfini beldesi Selimiye'de çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti romantizmin doruklarında. Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Başak Dizer'e olan aşkını bir kez daha ortaya koydu. İşte Başk Dizer ile ...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:38
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Yakışıklı oyuncu eşi ile 'e gitti Bir Denizaltı Hikayesi'nde başrol oynayacak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çekimler öncesinde tatile çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Sonbaharın keyfini beldesi Selimiye'de çıkaran ile çifti romantizmin doruklarında.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi 'e olan aşkını bir kez daha ortaya koydu. İşte Başk Dizer ile ...

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Eşi 'le birlikte Muğla Selimiye'de yapan Tatlıtuğ, iskelede çekilen aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Tatlıtuğ, romantik karelere kalp emojisi de koydu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...
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