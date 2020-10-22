Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer ile aşk paylaşımı! Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer romantizmin doruklarında...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile Marmaris'e gitti Bir Denizaltı Hikayesi'nde başrol oynayacak olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, çekimler öncesinde tatile çıktı. Sonbaharın keyfini tatil beldesi Selimiye'de çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti romantizmin doruklarında. Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşi Başak Dizer'e olan aşkını bir kez daha ortaya koydu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başk Dizer ile aşk pozları...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
16:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
16:38
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