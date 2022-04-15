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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer'den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe'yi beklerken...
Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 08:10

Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer'den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe'yi beklerken...

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. 6 yıl evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir erkek bebek bekleyen çift, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımlarda bulundu. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer'e beğeni ve yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin çocuklarının ismi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İkilinin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

Nisan ayının son haftasında Maslak'ta özel bir hastanede Kurt Efe'yi kucağına almaya hazırlanan Başak Dizer Tatlıtuğ, önceki gün Yeniköy'de görüntülenmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

Doğumuna sayılı günler kalan 45 yaşındaki stil danışmanı, ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

Dizer, sağlığının gayet yerinde olduğunu belirterek, "Bir şey söylemeyeyim. Daha önce açıklamaları yaptım, ne söyleyeyim şimdi? İyiyim ve heyecanlıyız" demekle yetindi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

"KIVANÇ'LA ORTAK KARAR VERDİK"

Tatlıtuğ çiftinin, oğulları için Kurt Efe adına karar vermesi çok konuşulmuştu. Doğacak çocuklarına neden iki isim koydukları sorulan Başak Dizer, "Bu konuda Kıvanç'la ortak karar verdik" açıklamasını yaptı.

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