Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer’den doğuma günler kala karnı burnunda pozlar! Kurt Efe’yi beklerken...

Giriş Tarihi: 15.04.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 08:10

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, 6 yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çiftten geçtiğimiz aylarda müjdeli haber geldi, Tatlıtuğ ailesinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Ünlü çift, bebeklerinin isimlerini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. 6 yıl evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Bir erkek bebek bekleyen çift, bugün sosyal medyadan yeni bir paylaşımlarda bulundu. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer'e beğeni ve yorum yağdı.