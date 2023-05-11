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Haberler Galeri Kızı için gün sayan Aslı Enver'den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver'in "Hamile mi?" sorusuna yanıtı güldürdü "Yok be ödem"!
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:25

Kızı için gün sayan Aslı Enver'den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver'in "Hamile mi?" sorusuna yanıtı güldürdü "Yok be ödem"!

7 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver dün 39 yaşına bastı. Geçtiğimiz Kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver'in kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yakın zamanda kızını kucağına alacak olan Aslı Enver doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı ve büyüyen karnı ile poz verdi. Eşi ile romantik bir akşam yemeğinde yeni yaşını kutlayan güzel oyuncu Aslı Enver'in karnı burnunda pozlarına beğeni ve yorum yağdı...

Kızı için gün sayan Aslı Enver’den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver’in Hamile mi? sorusuna yanıtı güldürdü Yok be ödem!

7 aylık hamile Aslı Enver'den yeni paylaşım geldi. Güzel anne adayına beğeni yağdı.

Kızı için gün sayan Aslı Enver’den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver’in Hamile mi? sorusuna yanıtı güldürdü Yok be ödem!

Aslı Enver, geçtiğimiz Kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Kızı için gün sayan Aslı Enver’den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver’in Hamile mi? sorusuna yanıtı güldürdü Yok be ödem!
Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor...
Kızı için gün sayan Aslı Enver’den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver’in Hamile mi? sorusuna yanıtı güldürdü Yok be ödem!

7 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver dün 39 yaşına bastı.

Kızı için gün sayan Aslı Enver’den doğum gününde karnı burnunda poz! Aslı Enver’in Hamile mi? sorusuna yanıtı güldürdü Yok be ödem!

Yakın zamanda kızını kucağına alacak olan Aslı Enver doğum gününde hayranlarına sürpriz yaptı ve büyüyen karnı ile poz verdi.

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