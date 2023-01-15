Kızı Süreyya'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar! "Hamilelik bu kadar yakışır"

Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızları Süreyya'ya kavuşmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni pozlar geldi. Duru güzelliğiyle hayran bırakan Hazal Kaya'ya hayranlarından beğeni yağarken "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları yapıldı. İşte kızı Süreyya Leyla'yı kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozları...