Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:41
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si annesinin kopyası
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...