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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si annesinin kopyası
Giriş Tarihi: 02.02.2024 12:41

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si annesinin kopyası

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti’nin Cemre’si annesinin kopyası

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti’nin Cemre’si annesinin kopyası

Aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara gelen dizi zaman zaman gündem oluyor.

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Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti’nin Cemre’si annesinin kopyası

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti’nin Cemre’si annesinin kopyası

Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası...

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi bakın kim çıktı! Gerçek adı Alya Kichkinaeva olan Kızılcık Şerbeti’nin Cemre’si annesinin kopyası

19 Ağustos doğumlu bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...

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