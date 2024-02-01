Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
14:49
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...
Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal rolüyle boy gösteren usta isim beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. 61 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...