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Haberler Galeri Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...
Giriş Tarihi: 01.02.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 14:49

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle hafızalara kazınan Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal rolüyle boy gösteren usta isim beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. 61 yaşındaki ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen hayranlarını üzmüştü. 61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkan Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında hastaneden yeni açıklama geldi.

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren Settar Tanrıöğen, sevenlerini korkutmuştu.

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Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Kısa süreli bilinç bulanıklığı şikayetiyle 26 Ocak Cuma akşamı hastaneye giden ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Settar Tanrıöğen, Ataşehir'de özel bir hastanede bıçak altına yattıktan sonra yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü oyuncunun, bir kez daha operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının son durumuna ilişkin şu bilgiler verildi:

Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi! Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmişti...

26 Ocak Cuma günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

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