Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:06
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! 'Bu ikisi aynı kişi olamaz'
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Abdullah Bey' karakteriyle büyük beğeni alan Settar Tanrıöğen'in hayatı merak konusu oldu. Usta oyuncunun bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro'da rol aldığı ortaya çıktı. Settar Tanrıöğen'in gençlik halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Settar Tanrıöğen'in bambaşka olduğu yıllardı…