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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! 'Bu ikisi aynı kişi olamaz'
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 08:06

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! 'Bu ikisi aynı kişi olamaz'

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Abdullah Bey' karakteriyle büyük beğeni alan Settar Tanrıöğen'in hayatı merak konusu oldu. Usta oyuncunun bir döneme damga vuran Bir Demet Tiyatro'da rol aldığı ortaya çıktı. Settar Tanrıöğen'in gençlik halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Settar Tanrıöğen'in bambaşka olduğu yıllardı…

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! ’Bu ikisi aynı kişi olamaz’

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Abdullah Bey' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Settar Tanrıöğen bu kez gençlik halleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! ’Bu ikisi aynı kişi olamaz’

Usta oyuncunun Bir Demet Tiyatro'da Saldıray karakterini canlandırdığı yıllar sonra ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! ’Bu ikisi aynı kişi olamaz’

Usta oyuncu, yayınladığı dönem ilgi ile izlenen Bir Demet Tiyatro'da modern zaman dervişi Saldıray Abi tiplemesiyle gönüllerde taht kurmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! ’Bu ikisi aynı kişi olamaz’

Bir Demet Tiyatro'da renkli kıyafet tercihleri ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Settar Tanrıöğen, "Yalanım varsa şurdan şuraya sevişmek nasip olmasın" repliğiyle hafızalarda yer eden oyunculardan biri olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in gençlik yıllarına ait fotoğrafları şoke etti! ’Bu ikisi aynı kişi olamaz’

Settar Tanrıöğen'in gençlik fotoğrafları yeniden sosyal medyada yayıldı.

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