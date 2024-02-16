Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:06
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı
Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyada zaman zaman konuşuluyor. Oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali ortaya çıktı. Genç oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Türkoğlu'nun sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı.