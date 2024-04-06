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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 06.04.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:03

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyada zaman zaman konuşuluyor. Oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çeken dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali ortaya çıktı. Genç oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı. Türkoğlu'nun sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu ve estetiksiz hali şoke etti.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

Türkoğlu'nun herkesten sakladığı sır gibi fotoğrafı ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti! Sır gibi sakladığı fotoğrafıyla gerçek ortaya çıktı

24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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