Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:55

Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Ünlü oyuncu Feyza Civelek Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenmişti. Ünlü isim, verdiği kiloların ardından adeta bambaşka biri oldu. Şaşırtan değişimi ile adından söz ettiren Feyza Civelek şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek can veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek değişimi ile dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Feyza Civelek, 21 kilo vererek adeta erimişti.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

28 yaşındaki oyuncu, 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA