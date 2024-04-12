Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
06:49
Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...
Ünlü oyuncu Feyza Civelek Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenmişti. Ünlü isim, verdiği kiloların ardından adeta bambaşka biri oldu. Şaşırtan değişimi ile adından söz ettiren Feyza Civelek şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...