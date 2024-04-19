Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:41

Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek değişimi ile oldukça dikkat çekiyor. Civelek, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde gelin Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek can veriyor.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek değişimi ile dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Feyza Civelek, 21 kilo vererek adeta erimişti.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

28 yaşındaki oyuncu, 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti’nin fesat Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...

Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA