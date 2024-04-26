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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi...
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 09:45

Kızılcık Şerbeti'nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre'nin annesi...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri, sette ilgi odağı oluyor. Doğduğu günden beri Kızılcık Şerbeti setine annesiyle katılan bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...19 Ağustos doğumlu olan Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası. İşte minik Alya'nın annesi...

Kızılcık Şerbeti’nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi...

Aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara gelen dizide son olarak Alev'in Apo'dan hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada Alev'in bebeği Cemre'nin nesi oluyor? yorumları yapılırken Cemre bebek de ilgi odağı oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi...

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Fatih'in bebekleri Cemre, sosyal medyada çok merak ediliyor...

Kızılcık Şerbeti’nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi...

Kızılcık Şerbeti'nin Cemre'si adeta annesinin kopyası...

Kızılcık Şerbeti’nin miniği Cemre bebeğin annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Doğa ve Fatih’in bebekleri Cemre’nin annesi...

19 Ağustos doğumlu bebeğin gerçek adı Alya Kichkinaeva...

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