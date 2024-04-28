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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!
Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:49 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 20:49

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

Kızılcık Şerbeti her hafta ekranlara geliyor. Dizi setinde tanışan iki ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu, sevgili oldu ardından da ayrıldı. Cannes'ta fotoğraf çekimi sırasında iki ünlü oyuncunun birbirine yakın pozları, magazin gündeminde yer aldı. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, verdiği bir röportajda ünlü çiftin barıştığını duyurdu. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun barışma haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlarda izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek can veriyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

HERKESİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Feyza Civelek, geçtiğimiz gün verdiği röportajdaki açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

"CANNES'TA BARIŞTILAR"

Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, verdiği bir röportajda ünlü çiftin barıştığını duyurdu. Civelek, "Doğukan ve Sıla'nın daha önce bir arkadaşlıkları olmuş. Sonra küstüler. Cannes'a gittiğimizde barıştılar. Doğukan bir adım attı" diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ!

Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun barışma haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

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