Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

"CANNES'TA BARIŞTILAR"

Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, verdiği bir röportajda ünlü çiftin barıştığını duyurdu. Civelek, "Doğukan ve Sıla'nın daha önce bir arkadaşlıkları olmuş. Sonra küstüler. Cannes'a gittiğimizde barıştılar. Doğukan bir adım attı" diye konuştu.