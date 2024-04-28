Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı açıkladı! Eski sevgililer Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı!

Giriş Tarihi: 28.04.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
20:49
Kızılcık Şerbeti her hafta ekranlara geliyor. Dizi setinde tanışan iki ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu, sevgili oldu ardından da ayrıldı. Cannes'ta fotoğraf çekimi sırasında iki ünlü oyuncunun birbirine yakın pozları, magazin gündeminde yer aldı. Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, verdiği bir röportajda ünlü çiftin barıştığını duyurdu. Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun barışma haberi ise magazin gündemine bomba gibi düştü.