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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:02

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Özellikle dizide Umut karakteriyle imkansız aşk yaşayan Nursema karakterine can veren Ceren Yalazoğlu, sosyal medyada çok konuşuluyor. Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi kendisinden ünlü çıktı. Ceren Yalazoğlu meğer 10 yıldan beri herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla evliymiş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakteriyle imkansız aşk yaşayan Nursema rolüne can veren Ceren Yalazoğlu'nun, özel hayatı merak ediliyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi kendisinden ünlü çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

Ceren Yalazoğlu meğer 10 yıldan beri herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla evliymiş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer herkesin tanıdığı ünlü bir isimmiş!

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

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