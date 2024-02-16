Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
08:07
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...
Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde özellikle Nursema karakterine can veren Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi kendisinden de ünlüymüş.