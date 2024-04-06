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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 06.04.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 06:51

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde özellikle Nursema karakterine can veren Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi kendisinden de ünlüymüş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Özellikle Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu...

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı oyuncu Ceren Yalazoğlu'nun eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Ceren Yalazoğlu meğer 10 yıldan beri herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla evliymiş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu’nun 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuymuş...

Üniversite öğreniminin ardından Beni Affet isimli günlük dizide Kader karakterini canlandırmış.

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