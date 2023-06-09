Giriş Tarihi: 09.06.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 19:22

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı dizide Umut’a gerçekte bakın kime aşık! Ceren Karakoç'un eşi de oyuncu çıktı! Tam 10 yıldır evliler…

Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisi Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimleri başrolde buluşturuyor. Ancak dizide bazı oyuncular var ki gerek rolleri gerekse performansları ile başrollerden daha çok konuşuluyor. O isimlerden biri de Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç. Mücadeleci ruhuyla dikkat çeken ve asla pes etmeyip aşkının peşinden giden Nursema rolünü başarıyla canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak ediliyor. Hakkında araştırma yapanlar Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un ünlü oyuncu ile evli olduğunu ilk kez öğrendiklerinde ise çok şaşırıyor. İşte, Ceren Karakoç'un 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…