Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıllık eşi şıklığıyla göz kamaştırdı! Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı Barış Kılıç ile eşi düşman çatlattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...