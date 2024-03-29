Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:42
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı! Meğer Erkan Kolçak Köstendil'le...
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi seyirci tarafından ilgi odağı oluyor. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir Bir Zamanlar Çukurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.