Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:29
Kızılcık Şerbeti'nin yakışıklısı Barış Kılıç ile güzel eşi düşman çatlattı! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın güzel eşi şıklığıyla göz kamaştırdı!
Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağdı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...