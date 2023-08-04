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Giriş Tarihi: 04.08.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 13:53

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi

Adını Feriha Koydum dizisiyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Feyza Civelek Bodrum Gümüşlük'teki bir restoranda sevgilisi ile elele kameralara yansıdı. İşte tüm detaylar…

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran başarılı oyuncu Feyza Civelek Bodrum Gümüşlük'te bulunan bir restoranda sevgilisi ile elele, göz göze Suha Baki'nin kameralarına yakalandı.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi

Oldukça keyifli gözüken çift dakikalar boyunca birbirlerinin elini bırakmadı.

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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi

Oyuncu Feyza Civelek'in yanında bulunan kişinin işletmeci Alican Kurt olduğu ortaya çıktı. Çift mekândan yine elele, sarılarak birlikte çıktılar.

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi
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Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Feyza Civelek sevgilisiyle böyle görüntülendi
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