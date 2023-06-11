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Haberler Galeri Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’
Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:27

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Yakında kızını dünyaya getirecek olan Aslı Enver, bebek odasından paylaşım yaptı. Aslı Enver paylaşımına 'Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister' notu ekledi. Güzel oyuncunun kızının ismi ise merak konusu oldu.

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

İş insanı Berkin Gökbudak ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenen Aslı Enver'in düğünden kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde anne olmak için gün sayan oyuncu Aslı Enver, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aslı Enver, bebek odasından paylaşım yaptı. Aslı Enver paylaşımına 'Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister' notu ekledi.

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

Enver, eşi Berkin Gökbudak'a karnı burnunda pozlar vermişti.

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