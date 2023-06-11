Giriş Tarihi: 11.06.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:27

Kızını heyecanla bekleyen Aslı Enver’den yeni paylaşım! ‘Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister’

"Kavak Yelleri" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, şimdilerde 7,5 aylık hamile. Aslı Enver, 6,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Yakında kızını dünyaya getirecek olan Aslı Enver, bebek odasından paylaşım yaptı. Aslı Enver paylaşımına 'Bebe odası hazırlamak ciddiyet ister' notu ekledi. Güzel oyuncunun kızının ismi ise merak konusu oldu.