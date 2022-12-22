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Haberler Galeri Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 12:18

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor. Bir kız bebek beklediği bilinen çift yeni doğacak olan çocuklarına Süreyya Leyla ismini koyacak. Son olarak oğulları Fikret Ali'nin doğum gününü kutlayan çift aynı gün sahiplendikleri köpek ile de poz vermişlerdi. Köpeklerine Aysel ismini takipçileriyle birlikte seçerek koyan Hazal Kaya ile Ali Atay yaşadıkları büyük sürpriz ile neye uğradıklarını şaşırdılar. Otobana terkedilmiş halde buldukları ve sahiplendikleri köpeklerinin de hamile olduğunu öğrenen Hazal Kaya duygularını gözleri dolu dolu anlattı. "Biz bu evde çok hamileyiz" diyen Hazal Kaya'nın köpeği Aysel ile paylaşımı herkesi duygulandırdı...

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Gözde çift, mutlu evliliklerini aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebek müjdesi ile hayranlarını sevindiren Hazal Kaya ile Ali Atay çifti kızlarına kavuşmak için gün sayıyor.

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Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

İkinci kez hamile olan Hazal Kaya karnı burnunda pozlarıyla ilgi odağı oluyor.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

Gittiği davetlerde belirginleşen karnı ile poz veren Hazal Kaya'ya beğeni ve yorum yağıyor.

Kızını kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya gözleri dolu dolu anlattı! Otobana terkedilmiş halde bulmuşlardı onlara da sürpriz oldu!

Hazal Kaya geçtiğimiz ay 32 yaşına basmıştı. Sosyal medya paylaşımı ile kendisine yapılan doğum günü organizasyonundan kareler paylaşan Hazal Kaya "32 ne güzel geldin" demişti.

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