Giriş Tarihi: 08.02.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
15:20
Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!
Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Kobra Murat, katıldığı bir programda yaptığı '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Murat, yurt dışından kazandığı dolarları altına yatırdığını ve MASAK tarafından araştırıldığını söyledi. Ayrıca altınların çok değerlendiğini düşündüğü için endişelendiğini ifade etti.