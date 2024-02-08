Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

Bir magazin programına konuk olan Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti. Kobra Murat daha sonra ise yurt dışından kazandığı dolarları altına yatırdığını söylemişti. Şarkıcı katıldığı programda, MASAK'tan telefon aldığını şöyle söyledi: