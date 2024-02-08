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Haberler Galeri Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!
Giriş Tarihi: 08.02.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 15:20

Kobra Murat '18 kilo altınım var' sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, katıldığı programda dikkat çeken itiraflarda bulunmuştu. Genç yaşta sahne hayatına başlayan Divandiler, mal varlığını açıklamıştı. Kobra Murat, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etmişti. Kobra Murat, katıldığı bir programda yaptığı '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirtti. Murat, yurt dışından kazandığı dolarları altına yatırdığını ve MASAK tarafından araştırıldığını söyledi. Ayrıca altınların çok değerlendiğini düşündüğü için endişelendiğini ifade etti.

Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

Bir magazin programına konuk olan Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" demişti. Kobra Murat daha sonra ise yurt dışından kazandığı dolarları altına yatırdığını söylemişti. Şarkıcı katıldığı programda, MASAK'tan telefon aldığını şöyle söyledi:

Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

"BU ALTINLAR ÇOK PATLADI"

"Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye.

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Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?

Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!

"Kobra Murat ayrıca "Bu altınlar çok patladı Caner'in programında dedim ya 18 kilo altın... Altınları sormadı banka hesabını sordu, kaç parasını devlete vergi veriyorum ben... Ben de el koyacaklar sandım" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat ’18 kilo altınım var’ sözleriyle gündem olmuştu! Kobra Murat’a MASAK şoku!
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