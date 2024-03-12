Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi. Şov dünyasının eğlendiren isimlerinden Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden almıştı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yapmıştı.