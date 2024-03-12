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Haberler Galeri Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 12:43

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, ikinci kez ameliyata alınacak. Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler soluğu hastanede almıştı. Ölüm tehlikesi Kobra Murat sevenlerinden dua ve helallik istemişti. Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Şarkıcı yaptığı son paylaşımla ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ameliyatın detayları hakkında bilgi verdi. Şov dünyasının eğlendiren isimlerinden Kobra Murat Belçika dönüşünde soluğu hastaneden almıştı. Durumu acil olan Kobra Murat ölüm tehlikesiyle ameliyata alınmıştı. Eğlenceli roman şarkıları söyleyerek kendini Türkiye'ye tanıtan, kendine has kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler ameliyattan önce sevenlerinden helallik istediği bir paylaşım yapmıştı.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Belçika'dan dönerken uçakta aniden karnında bir patlama hissettiğini dile getiren 'Kobra Murat' Murat Divandiler paylaştığı videoda, "Buradan bir açıklamada bulunacağım. Belçika Gent'den gelirken uçakta aniden karnımda bir patlama oldu. Ambulansla beraber direkt Balat'a hastaneye geldik. Tetkikler yapıldı. Maalesef bağırsağım çatlamış.

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Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Şimdi beni ameliyata alacaklar. Bu ameliyat süreci 1 ay sürecekmiş. Hepinizden helallik istiyorum. Hepinizden dualar istiyorum. Şuana kadar sizleri eğlendirdim. Her zaman oynadık, güldük ve güzel günler gördük. Dualarınızla Allah devamını getirsin inşallah. İyileşme sürecinde de gidemediğim işlerin bütün ücretleri geri ödenecektir.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Hakkınızı helal edin. Doktor yüzüme ameliyatımın bayağı ağır geçeceğini söyledi. Ölüm tehlikesi olan bir ameliyat. İnşallah dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Ölüm tehlikesiyle ameliyata alındı | Video

Kobra Murat sevenlerinden helallik istedi! Daha önce ölümden dönen Kobra Murat ikinci kez ameliyat olacağını açıkladı

Sevenlerini korkutan Kobra Murat'tan iyi haber geldi!

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