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Haberler Galeri Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!
Giriş Tarihi: 25.06.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 00:25

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

Rusya'da dün Wagner krizi yaşandı. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Dün konser için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz hayranlarını oldukça korkuttu. Eşi ve orkestrası ile birlikte Rusya'ya giden Petek Dinçöz'den ekip arkadaşları ve yakınları haber alamadı. Rusya'da yaşanan kriz nedeniyle haber alınamayan ünlü şarkıcıdan bugün ilk açıklama geldi. İşte Petek Dinçöz'ün o açıklaması!

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

Rusya'da Wagner grubunun ayaklanmasının ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı.

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

Yaşanan bu krizin ardından ise konser vermek için Rusya'ya giden Petek Dinçöz de hayranlarını oldukça korkuttu.

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Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

ÜNLÜ ŞARKICI RUSYA'YA UÇTU!

Ünlü şarkıcı dün Moskova'ya konser vermek için yola çıktı.

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

HABER ALINAMADI!

Eşi ve orkestrası ile birlikte Rusya'ya giden Petek Dinçöz'den ekip arkadaşları ve yakınları haber alamadı.

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Rusya'da yaşanan kriz nedeniyle haber alınamayan ünlü şarkıcıdan bugün ilk açıklama geldi.

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