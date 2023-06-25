Giriş Tarihi: 25.06.2023 00:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 00:25

Konser için Rusya’ya giden ünlü şarkıcı Petek Dinçöz korkuttu! Haber alınamadığı iddia edilen Petek Dinçöz’den ilk açıklama!

Rusya'da dün Wagner krizi yaşandı. Wagner krizi nedeniyle Moskova ve 2 bölgede "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edilirken Wagner'e yönelik operasyonlar da başladı. Dün konser için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Petek Dinçöz hayranlarını oldukça korkuttu. Eşi ve orkestrası ile birlikte Rusya'ya giden Petek Dinçöz'den ekip arkadaşları ve yakınları haber alamadı. Rusya'da yaşanan kriz nedeniyle haber alınamayan ünlü şarkıcıdan bugün ilk açıklama geldi. İşte Petek Dinçöz'ün o açıklaması!