Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
16:29
Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”
"Ayla' filmine de konu olan ve Kore Savaşı sırasında tanıştığı Koreli minik kıza bakan askerlerden 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk sevenlerinin gözyaşları arasında törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi arkadaşları, "Onbaşı Mehmet Ziya Öztürk yumuşacık kalbiyle Kore savaşında battaniyelerle yetim çocuklara soğuktan korunması için elbise dikerdi" dedi.