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Haberler Galeri Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”
Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:29

Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

"Ayla' filmine de konu olan ve Kore Savaşı sırasında tanıştığı Koreli minik kıza bakan askerlerden 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk sevenlerinin gözyaşları arasında törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kore Gazisi arkadaşları, "Onbaşı Mehmet Ziya Öztürk yumuşacık kalbiyle Kore savaşında battaniyelerle yetim çocuklara soğuktan korunması için elbise dikerdi" dedi.

MUSTAFA KAYA
Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Şişli'de yaşayan Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk-96 yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kore Gazisi Öztürk'ün ölüm haberini Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Kore Savaşında terzilik yapan 3 çocuk 5 torun sahibi Gazi Mehmet Ziya Öztürk "Ayla " filmindeki koreli yetim kız olan Eunja Kim'i Kore Savaşının olduğu bölgede battaniyeden diktiği elbise ile soğuktan koruduğu belirtildi.

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Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı Leventteki Afet Yola Camii'ne getirildi. Taziyeleri Gazi'nin oğlu Mehmet Savaş Öztürk ve kızı Sevilay Öztürk kabul etti.

Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Cenazeye Öztürk'ün kayıtlı olduğu kore ve Kıprıs gazisi olan arkadaşlarıda katıldı.

Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Cenazeye İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kore Başkonsolosluğu çelenk gönderdi.

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