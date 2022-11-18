Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı! “Yetim Koreli çocuklara battaniyelerden elbise dikerdi”

Kore Savaşında terzilik yapan 3 çocuk 5 torun sahibi Gazi Mehmet Ziya Öztürk "Ayla " filmindeki koreli yetim kız olan Eunja Kim'i Kore Savaşının olduğu bölgede battaniyeden diktiği elbise ile soğuktan koruduğu belirtildi.