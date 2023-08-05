Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

Giriş Tarihi: 05.08.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 06:46

İşadamı Burak Kalfa hakkındaki iddialara ve şikayetlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Tuğçe Tayfur'un şikayetçi olduğu Kalfa'yı bu kez de işadamı Ali Özdemir, adalete ihbar etti. İşadamı Özdemir, yaşadığı korku dolu anları GÜNAYDIN'A anlattı: "Burak Kalfa yüzünden çok zor günler yaşadım. O adam, benim hayatımı kararttı." Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Oğlumun gittiği okulun önünden görüntülü arayarak 'Oğlunu alacağız ve bir daha onu göremeyeceksin' dedi. 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, aileni öldürürüm' diye beni tehdit etti. Gasp, tehdit ve alıkoyma suçlarından kendisini savcılığa şikayet ettim."