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Haberler Galeri Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!
Giriş Tarihi: 05.08.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 06:46

Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

İşadamı Burak Kalfa hakkındaki iddialara ve şikayetlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce Tuğçe Tayfur'un şikayetçi olduğu Kalfa'yı bu kez de işadamı Ali Özdemir, adalete ihbar etti. İşadamı Özdemir, yaşadığı korku dolu anları GÜNAYDIN'A anlattı: "Burak Kalfa yüzünden çok zor günler yaşadım. O adam, benim hayatımı kararttı." Özdemir sözlerine şöyle devam etti: "Oğlumun gittiği okulun önünden görüntülü arayarak 'Oğlunu alacağız ve bir daha onu göremeyeceksin' dedi. 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, aileni öldürürüm' diye beni tehdit etti. Gasp, tehdit ve alıkoyma suçlarından kendisini savcılığa şikayet ettim."

Tuba KALÇIK
Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

Tuğçe Tayfur'un eski nişanlısı Burak Kalfa hakkında çok önemli iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda Tayfur, eski nişanlısı tarafından şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu sefer de işadamı Ali Özdemir kendisini gasp, tehdit ve iş yerinde alıkoyma iddiasıyla Burak Kalfa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özdemir, yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı. (Kalfa'nın bu iddialara yönelik cevap hakkını saklı tuttuğumu belirtmek isterim.)

Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

'HAYATIM KARARDI'

Özdemir, "Kalfa yüzünden çok zor günler yaşadım" diyerek şunları söyledi: "Pandemide bir ürün geliştirdim. Ürünüm Türk Patent Tasarım Enstitüsü tarafından adıma tescil edilmiştir. Dezenfektan makinesi olan bu ürün, birçok televizyon kanalına da haber olmuştur.

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Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

Daha önce hiç tanımadığım Burak Kalfa, yanında 2 kişiyle birlikte 17 Temmuz 2020'de fabrikama geldi, 'Bu ürün bana ait, sattığın tüm ürünlerin bedelini bana ödeyeceksin' dedi. Ben de Türk Patent Enstitüsü'nün de içinde yer aldığı belgeleri göstererek, 'Bu ürünün üretim ve satma hakkı bana ait' dedim.

Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

Kendisi de başka bir ürün yapmış ama benimkiyle hiçbir alakasının olmadığını ona anlattım. 'Bana şirketinden hisse ve istediğim parayı vermezsen bunun bedelini canınla ödersin' diyerek beni tehdit etti ve 'Seninle yarın hesaplaşacağız' dedi. Ertesi gün yanıma, 2 kardeşiyle geldi.

Korkunç iddialar ortaya atıldı… Tuğçe Tayfur’dan sonra işadamı Ali Özdemir de Burak Kalfa’yı suçladı!

Beni 'Eğer yarın notere gidip, haklarını bana devretmezsen, şirketin paralarını vermezsen aileni öldürürüm' diye tehdit etti. Ben de 'Yarın gel, konuşalım' dedim.

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